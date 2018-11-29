Грип атакує: у Харківській області в десятках шкіл скасували уроки

Карантин у школах Харкова триватиме до 3-го грудня.

У Харківській області у зв'язку із захворюваністю на грип обмежувальні епідемічні заходи повністю були введені в семи школах й частково в 19.

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Про це повідомили у Харківській обладміністрації, передає місцевий сайт Objectiv.

У Вовчанському районі закрили три школи, у Золочівському – одну, Великобурлуцькому – одну, в місті Люботин – одну, в Кегичівському районі – одну, а також в Куп'янському районі окремі класи в п'яти школах, в місті Куп'янськ окремі класи в дев'яти школах і в місті Чугуїв окремі класи в п'яти школах.

Нагадаємо, 26 листопада в Харківській області через грип на карантин закрили чотири школи.