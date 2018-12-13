На Сумщині перевищено епідемпоріг із захворюваності на грип, почали закривати школи

Перевищення порогового рівня захворюваності на грпи та ГРВІ зареєстровано на 11-ти адміністративних територіях Сумської області.

У Сумській області епідемічний поріг із захворюваності на грип та ГРВІ перевищений на 12%, на карантин почали закривати школи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

«Минулого тижня по медичну допомогу в регіоні звернулася 6 тисяч 161 особа, що на 418 осіб більше, ніж попереднього тижня. Показник захворюваності (сумарно на грип та ГРВІ) серед населення області становить 564,1 на 100 тис. населення, що на 7,3% більше минулого і більше порогового рівня на 12% (пороговий рівень становить 503,8 на 100 тис. населення – УНІАН)», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, перевищення порогового рівня захворюваності зареєстровано на 11-ти адміністративних територіях Сумщини. На 12-ти адмінтериторіях показник захворюваності перевищує середньообласний. Так, найвищий рівень захворюваності – в Охтирському районі (968,1 на 100 тис. населення), а найнижчий – у Ямпільському районі (182,7 на 100 тис. населення).

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У структурі захворілих питома вага дорослих і дітей у віці до 17 років становить відповідно 32,4% та 67,6%. Захворюваність дітей в 11 разів перевищує захворюваність серед дорослих (дітей – 2 тис. 426,9 на 100 тис. населення, дорослих – 216,8 на 100 тис. населення). Найвища інтенсивність епідемічного процесу ГРВІ серед дітей – у віковій групі від 0 до 4 років.

Загалом зареєстровано три випадки грипу та грипоподібних захворювань. Летальних випадків від грипу та ГРВІ немає.

Тим часом, за інформацією начальника департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторії Гробової, через перевищений епідемпоріг в області закривають на карантин деякі школи. Вже відомо, що не ходитимуть на навчання діти Буринської, Пісківської та Червонослобідської шкіл, Слобідського та Миколаївськиого НВК і 5 класів у школах міста Шостки. Термін таких заходів у різних школах та класах різний.

Раніше УНІАН повідомляв, що протягом кінця листопада - початку грудня на грип та ГРВІ захворіли понад 195 тисяч українців, показники захворюваності наближаються до епідеміологічного порогу. В період з 26 листопада по 2 грудня одна людина померла внаслідок риновірусної інфекції (ГРВІ).