Працюватимуть у мобільному шпиталі медики, які були вимушені виїхати до західних регіонів через війну, а також виявили бажання працювати медики з Канади та США.

У Трускавці розгорнули унікальний польовий шпиталь для лікування поранених військових і тимчасово переміщених осіб, які були вимушені залишити свої домівки через війну.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Facebook.

Цей шпиталь передав для України уряд Королівства Нідерландів. Вперше його було використано під час військових дій у Сирії.

Радуцький розповів, що шпиталь розрахований на 50 ліжкомісць і в ньому є операційна, реанімаційні ліжка, відділення інтенсивної терапії, відділ рентген-діагностики, УЗД, клінічна лабораторія з банком крові, кисневий концентратор.

"Також він обладнаний системою фільтрації та очистки повітря. Заклад повністю автономний: працює без електропостачання на дизель-генераторі, має запасів медикаментів та витратних матеріалів на один рік роботи при повному завантаженні. Завдяки під’єднанню до інтернет-мережі через StarLink лікарі можуть в режимі онлайн консультуватись з колегами з інших країн", - зазначив народний депутат.

За його словами, доставляти до мобільного шпиталю будуть поранених військових, яким потрібне лікування та реабілітація, а також тимчасово переміщених осіб, які зараз мешкають у Трускавці та сусідніх населених пунктах. Він додав, що працюватимуть у мобільному шпиталі медики, які були вимушені виїхати до західних регіонів через війну, а також виявили бажання працювати у шпиталі медики з Канади та США.

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