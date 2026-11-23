З 22 жовтня в Черкасах зареєстровано 26 захворювань на туберкульоз, з них 23 – серед дітей, які відвідують 10 закладів освіти.

В Черкасах виявили випадки туберкульозу серед дітей, в місті тривають протиепідемічні заходи, повідомив Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб (ЦГЗ).

В ЦГЗ розповіли, що з 22 жовтня в Черкасах зареєстровано 26 захворювань на туберкульоз, з них 23 – серед дітей, які відвідують 10 закладів освіти.

В повідомленні наголошується, що хворі отримують необхідне лікування.

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Фахівці зазначили, що розуміють занепокоєння батьків та наразі не вбачають необхідність у загальному призупиненні очного навчання в закладах освіти, де зареєстровано випадки туберкульозу.

"Водночас ситуація перебуває під постійним наглядом. Рішення щодо додаткових протиепідемічних заходів ухвалюватимуться з урахуванням результатів оцінки ризиків", - додали в ЦГЗ.

Зазначається, що перебування в одному закладі освіти з людиною, яка захворіла на туберкульоз, не означає автоматичного інфікування. Окрім цього, інфікування туберкульозною паличкою не завжди призводить до розвитку захворювання.

Якщо батькам повідомили, що дитина належить до кола контактних осіб, їй обов'язково потрібно пройти рекомендоване медичне обстеження, навіть якщо вона добре почувається.

"Якщо дитина має тривалий кашель, підвищену температуру, слабкість, нічну пітливість, втрату ваги або інші незрозумілі симптоми, зверніться до сімейного лікаря чи педіатра", - наголошується в заяві.

В ЦГЗ зауважили, що в разі, якщо батькам не повідомляли про те, що дитина контактувала з хворою особою, але вони все одно хвилюються за її здоров'я, варто звернутися до сімейного лікаря або педіатра.

Водночас батькам не радять проводити обстеження чи профілактичне лікування самостійно.

"Закликаємо батьків орієнтуватися на офіційну інформацію, дотримуватися рекомендацій медичних фахівців і не поширювати персональні дані дітей та їхніх родин", - вказали фахівці.

Щеплення дітей в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні на заміну пробі Манту впроваджуватимуть поступово більш ефективні методи виявлення туберкульозу. Генеральний директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта розповів, що з квітня 2026 року Україна переходить поступово від проби Манту до шкірних тестів, які є більш чутливими і ефективнішими у виявленні безпосередньо туберкульозу. Курпіта зазначив, що минулого року в Україні зареєстровано15564 випадки туберкульозу ( з них у дітей – 530). Він додав, що досить висока цифра, але показник на 15% менше, аніж в 2024 році.

Також ми писали, що в Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що з 1 січня 2026 року другу дозу комплексної вакцини проти кору, епідпаротиту і краснухи (КПК) діти отримуватимуть не в 6 років, як раніше, а в 4. Лікар-дитячий інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснив, що різні країни мають різний вік для введення другої дози КПК. В Україні друга доза КПК традиційно вводилася перед вступом дитини до 1 класу. Проте, зауважив Лапій, вік 6 років не є "сакральним" чи обов’язковим для введення другої дози. Він пояснив, що з огляду на ситуацію з поширенням кору серед дітей передшкільного віку вирішено перенести другу дозу КПК на вік 4 роки.

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