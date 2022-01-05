Закон встановлює, що держава оплачує всі операції з трансплантації, а також дозволяє надавати згоду на посмертне донорство в електронній формі.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який регулює низку питань щодо трансплантації.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" № 1967-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 16 грудня 2021 року.

Документ покликаний розв'язати питання оплати трансплантацій. Зокрема, законом встановлюється, що держава оплачує всі операції з трансплантації органів, і для пацієнта вони безкоштовні.

Також зазначається, що тарифи повністю покривають витрати лікарень на проведення таких операцій.

Крім того, документом передбачається, що підбір пари донор-реципієнт здійснюватиме Єдина державна система трансплантації, яка є цілковито незалежною від людського впливу й самостійно проводить такий підбір за визначеними критеріями.

Також вирішується питання можливості надання прижиттєвої згоди або незгоди на донорство через електронні ресурси.

Електронна згода на посмертне донорство: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у грудні Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (№5831), за яким давати згоду на посмертне донорство в електронній формі можна буде через портал "Дія".

Читайте такожВ Україні анонсували розділ про посмертне донорство у додатку "Дія"Кожна повнолітня дієздатна особа має право надати в письмовій або електронній формі (через портал "Дія") згоду або незгоду на вилучення анатомічних матеріалів з її тіла для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після визначення її стану як незворотна смерть (смерть мозку або біологічна смерть).

Згода або незгода на посмертне донорство, заява про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди подаються у письмовій або електронній формі за підписом особи, яка висловлює своє волевиявлення.

При цьому нотаріальне посвідчення чи засвідчення справжності підпису нотаріусом не потрібне.

Раніше в законодавстві про електронну форму подачі такого документу не йшлося. Відомості про згоду або незгоду на посмертне донорство вносяться до Електронної системи охорони здоров'я.

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