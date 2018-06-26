Названо найкращу позу для отримання жінкою оргазму
12:26, 26 червня 2018Зарубіжні новини
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Цікаву заяву про ефективні для досягнення оргазму пози зробили вчені зі США.
Названі кращі пози для отримання оргазму у жінок / фото pixabay.com
Поза "наїзниці" у сексі є ідеальною для отримання жінкою оргазму.
Про це заявили американські вчені з Університету Індіани, передає "Сьогодні.Lifestyle".
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Крім найкращого доступу до точки G, поза наїзниці дозволяє контролювати глибину і темп проникнення. Крім цього, вони назвали вдалою ще й місіонерську позу.
Ці пози практикує кожна пара, але є й погана новина: всі інші позиції, які раніше вважалися дуже ефективними, насправді не сприяють отриманню оргазму.
Раніше були названі шість причин, з яких для будь-якої пари критично важливо займатися сексом.
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