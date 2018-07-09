Названо головні помилки чоловіків у сексі

Жінки розповіли про найбільші помилки, яких чоловіки припускаються під час занять сексом.

Сексологи з'ясували, яких помилок чоловіки найчастіше припускаються під час сексу.

До числа найбільш поширених і таких, що викликають обурення, жінки відносять бажання чоловіків отримувати оральне задоволення, не запитуючи на це дозволу, передає "МедикФорум".

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Іншими словами, чоловік ледь не силою нахиляє голову жінки до свого статевого органа або ж сам підносить його до рота. Жінки вважають, що їхні партнери повинні запитувати про те, чи є у жінок настрій займатися оральним сексом, а не змушувати до нього. В іншому випадку це стає вкрай неприємним і навіть агресивним заняттям.

У цілому, жінкам не подобається, що чоловіки взагалі не цікавляться всім тим, що найбільше заводить їхніх партнерок і приносить їм задоволення в ліжку. Це ще одна поширена помилка чоловіків. Якщо партнери ведуть відверті розмови про це, а не експериментують, то жінки відчувають набагато більше задоволення від сексу.

Помилкою є втрата інтересу до жінки після оргазму, який отримує чоловік. Багато представників сильної статі перестають стимулювати свою партнерку, відмовляючись навіть від простих обіймів і поцілунків, після того, як отримують задоволення. Таких партнерів жінки вважають надмірними егоїстами й займатися сексом з ними більше не прагнуть.

Раніше вчені з'ясували, що поза "наїзниці" у сексі є ідеальною для отримання жінкою оргазму.