Названо небезпечні наслідки утримання від сексу

Нестача інтимної близькості відбивається на емоційному стані.

На думку вчених, утримання від сексу завдає шкоди і жіночому, й чоловічому здоров'ю, але для представниць прекрасної статі недостатньо інтенсивне інтимне життя – фактор більш небезпечний.

Якщо жінка тривалий час не займається сексом, її тіло та організм починає відчувати постійний стрес, вважають фахівці, повідомляє MedikForum, посилаючись дослідження американського психотерапевта і сексопатолога Сари Купер.

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Зазначається, що у жінок відсутність сексу може посприяти практично повному зникненню сексуального бажання, після чого відновити колишній сексуальний ритм виявиться вкрай складно.

Крім того, утримання від інтимного життя провокує фізіологічні зміни в організмі, що мають негативні наслідки.

"Якщо жінка тривалий час не займається сексом, її тіло може почати відчувати хронічний стрес, під впливом якого стоншуються стінки піхви, посилюються менструальні болі", - заявила сексопатолог.

За словами фахівця, нестача інтимної близькості відбивається на емоційному стані -жінки, які рідко займаються сексом, стають неуважними, а також більш схильними до розвитку депресії.

Раніше сексологи з'ясували, яких помилок чоловіки найчастіше припускаються під час сексу. До числа найбільш поширених відносять бажання чоловіків отримувати оральне задоволення, не запитуючи на це дозволу.