Експерти розповіли, як покращити секс за допомогою простої дієти

Є кілька дієвих рекомендацій, як покращити секс за допомогою простої дієти.

Допомогти відчувати яскраві відчуття у ліжку можуть звичайні продукти, які присутні на прилавках магазинів та ринків.

Хочете поліпшити сексуальне життя – перегляньте своє щоденне меню, передає слова екпертів "Сегодня-Lifestyle".

Мигдаль, огірок й лакриця

Не тільки сам мигдаль, а й просто його аромат приводить жінку в стан сексуального збудження. До того ж, цей горіх містить амінокислоти, що викликають посилений кровообіг у статевих органах. Серед інших "продуктових" сексуальних ароматів вчені називають запахи огірка й лакриці, здатні на 13% посилити статеве збудження.

Авокадо: вітаміни для сексу

Спільні дослідження сексологів і дієтологів показали, що однією з причин низького рівня сексуального бажання є нестача продуктів, що містять вітамін В, залізо, фолієву кислоту та калій. "Нестача цих мікроелементів неминуче призводить до відчуття втоми, спаду сексуальної енергії та апатії, що теж не може не позначитися на якості сексуального життя", – впевнена вчена Марта Морріс з університету Тафтса. Введіть у своє меню авокадо, багате калієм і вітаміном В6, і забудьте про втрату сексуального апетиту.

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Часник для кровообігу

Часник впорається не лише із застудою, але і з втратою взаємного сексуального інтересу.

Дивно, але часник ефективно активізує сексуальне бажання. Хімічна сполука аліцин, що утворюється при механічному руйнуванні клітин часнику, не гірше від віагри підсилює приплив крові до статевих органів, а разом з ним і сексуальне бажання.

Ягоди годжі – фруктова віагра

Якщо вірити старій китайській приказці, то не варто їсти годжі тому, "хто від'їжджає далеко від сімейного вогнища". Крім безлічі лікувальних властивостей, ягода годжі дійсно є одним з найкращих тонізуючих сексуальних засобів, відомих азіатській медицині. Наука підтвердила: годжі збільшує вміст тестостерону в крові, підсилюючи лібідо як у чоловіків, так і у жінок. Азіатські медики також лікують ягодами годжі безпліддя.

Гарбузове насіння – джерело цинку

Насіння гарбуза багате цинком, здатним спровокувати тестостероновий вибух, а разом з цим і новий виток розвитку вашого сексуального життя. Багате гарбузове насіння й корисними для здоров'я представників сильної статі селеном і вітаміном Е. Ці мікроелементи захищають судини й артерії, роблячи чоловіка більш витривалим.

Раніше американські вчені з Університету Індіани заявили, що поза "наїзниці" у сексі є ідеальною для отримання жінкою оргазму.