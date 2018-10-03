Названо кілька способів, як зробити яскравішим сексуальне життя

Експерти назвали кілька правил, які допоможуть досягати максимального сексуального задоволення.

Якщо підійти до сексу з розумом й використовувати кілька найпростіших лайфхаків, можна вивести задоволення на новий рівень.

Сексологи назвали кілька способів посилити оргазм, передає Super.

1. Не халтурте під час прелюдії

Велике і довге дослідження голландських учених довело, що «наркотик любові» окситоцин допомагає зробити оргазм яскравішим. Нічого складного для його вироблення робити не треба: обіймайтеся, цілуйтеся.

2. Відкладіть оргазм

Не перестарайтеся — довести справу до кінця все одно доведеться, але відкладений оргазм буде у рази сильнішим.

3. Займіться фізичною активністю

Не в ліжку, звичайно. Про цей пункт варто подбати заздалегідь. Лайфхак в тому, що фізичні навантаження допомагають «слабкій статі» підвищити вироблення тестостерону, а це працює на користь нашому лібідо. Тренування не тільки підвищують сексуальний апетит, але й налагоджують кровообіг (у тому числі, в інтимних зонах).

4. Підвищіть градус

Перед тим, як зайнятися коханням, прийміть гарячу ванну. Якщо час підтискає, просто потримайте між ногами теплий рушник. Чим там тепліше, тим більше буде змазки й вища чутливість.

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5. Контролюйте дихання

Дихати потрібно повільно і глибоко. Це дозволить досягти більшої усвідомленості під час оргазму, а отже, зробити його яскравішим.

6. Випийте секс-тонік

Все придумано до нас: підігрійте склянку молока і додайте щіпку шафрану. Тисячі років це поєднання вважається потужним афродизіаком.

7. Слідкуйте за своїм циклом

В останні два дні менструального циклу тестостерон в організмі б'є всі рекорди, лібідо стає нестримним, груди й клітор — екстрачутливими. До речі, для чоловіків найкращий час — ранок, коли їхній рівень тестостерону потужний.

8. Вивчіть анатомію

Неймовірно, але факт: багато жінок не знають, як влаштований клітор. Тим, хто не здогадувався раніше про те, що зовнішній клітор — тільки верхівка айсберга, терміново потрібно заповнити цей пробіл. Бажано, разом з партнером: адже він буде користуватися цим лайфхаком. Так от, внутрішні розміри клітора набагато більші від зовнішніх, і він має форму дужки, тому підкажіть своєму чоловікові, щоб під час сексу він стимулював всю вашу інтимну зону, а не шукав одну чарівну точку.