Названо умову хорошого сексу

Сексолог не радить надавати надмірного значення "еротичним фільмам у себе в голові".

Хороший секс пов'язаний з тим, що коїться у нас у голові - наші фантазії стимулюють бажання.

Про це пише Юлія Хейне на сторінках Bild. "Іноді не так просто запустити в голові "еротичне кіно": по-перше, не у всіх добре з фантазією, по-друге, голова може бути забита іншими речами", - йдеться у статті.

У цьому випадку, радить автор статті, можна подивитися порно або почитати еротичну літературу.

Але сексолог Йелла Кремер не радить надавати надмірного значення "еротичним фільмам у себе в голові".

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"Сексом можна займатися і без фантазій. Я не раджу губитися у фантазіях під час сексу: це позбавляє пару єдності під час близькості", - вважає вона.

Для ведучої колонки про секс у журналі Playboy Софії Андрески, навпаки, фантазії відіграють вагому роль. "Наш мозок - головна ерогенна зона!.. Еротичне кіно у нас в голові посилює чуттєві моменти".

На думку Андрески, книги з еротичним сюжетом краще підходять для стимулювання власних фантазій.

"Той, хто дивиться порно, тренує мозок на певні картинки, і це з часом приїдається. А ось при читанні еротичної літератури "передозування" малоймовірне", - цитує Bild слова Кремер.

Раніше сексологи назвали кілька способів, як зробити яскравішим сексуальне життя.