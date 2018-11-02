Названо хвороби, які можна "вилікувати" сексом

Регулярні заняття сексом можуть чинити позитивний вплив на здоров'я людини.

Вчені довели, що регулярні заняття сексом оздоровлюють організм.

Своє дослідження вони опублікували в журналі Bulletin of Experimental Biology and Medicine, передають Dni.ru.

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Секс допомагає зняти стрес і знижує чутливість до болю завдяки виробленню ендорфінів. У ході дослідження вчені з'ясували, що люди, які займаються сексом два рази на тиждень, мають на 30% вищий рівень імуноглобуліну А – білка, який бере участь у формуванні імунітету.

Також дослідники довели, що у сексуально активних чоловіків знижується ризик виникнення й розвитку захворювань серцево-судинної системи.

Більш того, у дослідженні йдеться, що організм стає менш схильний грипу та застуди. Регулярні заняття коханням можуть задіяти десятки м'язів, включаючи ті, які не можна прокачати з тренером у спортзалі.

Раніше вчені заявили, що утримання від сексу завдає шкоди і жіночому, й чоловічому здоров'ю, але для представниць прекрасної статі недостатньо інтенсивне інтимне життя – більш небезпечний фактор.