Названо простий спосіб поліпшити сексуальне життя

76% опитаних люблять, коли партнер під час сексу виражає своє схвалення словами "Мені це подобається".

Стали відомі три слова, які чинять позитивний вплив на сексуальну активність, - "Мені це подобається".

Про вплив цих слів на якість сексуального життя заявили 76% учасників дослідження, проведеного відомою компанією-продавцем сексуальних іграшок, передає 9tv.co.il.

Експерти серйозно поставилися до висновків авторів дослідження, заявивши, що нестачу комунікації часто слід вважати однією з головних причин сексуальної незадоволеності.

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У ході аналізу відповідей майже двох тисяч учасників опитування громадян США, з'ясувалося, що багато людей під час сексу відчувають невпевненість. І вчасно вжиті слова можуть швидко розрядити обстановку.

"Популярнішим від магічної фрази "Мені це подобається" виявився, згідно з дослідженням, лише поцілунок у шию зі спини. (...) Цікаво, що опитані чоловіки вважають фразу "Мені це подобається" особливо важливою, і серед них вона зайняла перше місце, в той час як серед жінок їй дісталося друге місце. Третє місце зайняли емоції, які виникають від роздягання партнером", - зазначили автори дослідження.

Крім того, респонденти зазначили як стимулятор сексуальної активності покусування вуха і зоровий контакт під час сексу. Майже половина опитаних заявила, що якість сексу покращилася після того, як партнери стали використовувати й секс-іграшки.

Раніше вчені довели, що регулярне заняття сексом оздоровлює організм. Так, секс допомагає зняти стрес й знижує чутливість до болю завдяки виробленню ендорфінів. Також регулярні заняття коханням можуть задіяти десятки м'язів, включаючи ті, які не можна прокачати з тренером у спортзалі.