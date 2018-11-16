Вчені з'ясували, як секс допомагає в роботі

Хороший секс посилює відчуття щастя й підвищує продуктивність праці, з'ясували вчені.

Хороший секс на вихідних допомагає збільшити продуктивність на роботі.

Про це свідчать результати дослідження серед 2 тисяч співробітників однієї з фірм Великобританії, повідомляє видання Mirror.

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Роботодавець у рамках експерименту дозволив їм брати додаткові вихідні для занять сексом. 78% респондентів відповіли, що саме досягнення оргазму допомагає їм по-справжньому розслабитися після трудового тижня. Також 40% опитаних повідомили, що після сексу на вихідних почуваються набагато ліпше й налаштовані на робочий тиждень.

66% учасників опитування зазначили, що, отримавши бажане, вони почуваються продуктивніше.

Раніше вчені довели, що регулярне заняття сексом оздоровлює організм. Так, секс допомагає зняти стрес і знижує чутливість до болю завдяки виробленню ендорфінів.