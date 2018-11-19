Названо найкорисніші правила гігієни після сексу

Після занять сексом не забувайте пити більше води, кажуть експерти.

Німецькі експерти назвали кілька дуже корисних гігієнічних звичок, яких потрібно дотримуватися після занять коханням.

Багато жінок вдаються до вагінального душу після сексу, але необхідно пам'ятати про те, що цей душ може збільшити ризик інфекцій, повідомляє MedikForum.

Справа в тому, що в піхві є натуральна плівка, яка захищає тіло від проникнення бактерій, а при подібному душі її просто змивають. Деякий помірний запах з піхви абсолютно нормальний, й хвилюватися не слід.

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Під час сексу бактерії можуть пробратися в сечовипускальний канал, яким із сечового міхура назовні йде сеча. Після сексу краще відвідати туалет і спорожнити сечовий міхур. Крім того, не забувайте скористатися серветкою або туалетним папером, щоб запобігти поширенню інфекції.

Після занять сексом не забувайте пити більше води. Коли ви вживаєте воду, то частіше відвідуєте туалет і тим самим промиваєте організм, оберігаючи його від можливих інфекцій сечовивідних шляхів.

Під час занять коханням ви, напевно торкалися геніталій, свого партнера, тому буде незайвим просто вимити руки з милом. У цілому, миття рук має стати для вас звичкою, пов'язаною із сексом.

Позбавлені повітря зони тіла, які пітніють, - чудовий майданчик для бактерій і грибків, які тут розмножуються. Носіть вільний одяг, що пропускає повітря до тіла. Жінки повинні уникати носіння тісних вузьких трусиків і бюстгальтерів, їх краще одягати тільки на час прелюдій і самого сексу, щоб "заводити" партнера.

Раніше вчені довели, що регулярне заняття сексом оздоровлює організм. Так, секс допомагає зняти стрес і знижує чутливість до болю завдяки виробленню ендорфінів.