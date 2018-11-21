Названо головного "вбивцю" сексу

Стрес - вбивця лібідо номер один. Через постійну дратівливість і втому люди відмовляються від сексу частіше, ніж з будь-яких інших причин.

Дослідження показало, що головним чинником, що знижує лібідо, є стрес. Вивчення 2066 дорослих мешканців Британії показало, що 45% з них називають стрес як основну проблему в спальні.

Експерти стверджують, що в стресовому стані у людини розвивається тривожність, а в таких умовах зосередитися на заняттях сексом буває дуже складно, повідомляє MedikForum.

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Особливо важко стрес позначається на чоловіках, які просто не можуть збудитися. Звісно, це викликає ще більш сильний стрес, тож проблема перетворюється в замкнуте коло.

Другим за ступенем поширення фактором зниження лібідо називають погане фізичне здоров'я - 32% опитаних назвали його як основну причину. 26% згадали психічні проблеми, 20% не можуть нормально займатися сексом через наявність дітей, а 18% заважає робота. Нарешті, 12% звинуватили частий перегляд порно в зниженні лібідо, і 10% вважають, що винуватцем їхньої відрази до занять сексом стали соціальні мережі.

Раніше вчені довели, що регулярне заняття сексом оздоровлює організм. Так, секс допомагає зняти стрес і знижує чутливість до болю завдяки виробленню ендорфінів.