Секс допоможе зняти стрес: названо найкращі пози

Регулярні заняття сексом допомагають не тільки боротися зі стресом, але й зберегти здоров'я організму в цілому.

Якісний секс - ідеальний засіб від стресу й депресії. Крім фізичного задоволення, під час такого контакту в організмі людини виділяється гормон щастя ендорфін.

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Медики вважають, що люди, які регулярно займаються сексом, живуть набагато довше від тих, хто цього не робить, й менше хворіють. Адже секс зміцнює серцево-судинну систему, підвищує імунітет, позбавляє від депресії, а ще - сприяє схудненню й покращує стан шкіри.

Тому в Міжнародний день сексу, який відзначається 30 листопада, УНІАН склав для вас добірку найкращих поз у сексі на думку як чоловіків, так і жінок. Знімайте стрес на здоров'я!

1. Догі стайл - дівчина стає в позу кішки, прогинаючи спину. Важливо зазначити, що в такому положенні активність залежить не тільки від чоловіка, адже жінка, прогинаючи спину більше або менше, здатна впливати на кут проникнення.

2. Наїзниця - або поза "жінка зверху" - тут "влада" - в руках жінки, яка може регулювати частоту й інтенсивність рухів. Любителям експериментувати в ліжку не варто забувати і про позу "перевернута наїзниця", коли жінка зверху, але спиною до свого партнера.

3. Місіонерська поза- одна з найпопулярніших серед пар. Чоловік перебуває в горизонтальному положенні над своєю коханою, обидва партнери обличчям один до одного.

4. Секс стоячи - зручна поза, для якої навіть необов'язково роздягатися. Любителі особливо яскравих вражень можуть спробувати цю позу перед дзеркалом. До того ж, є кілька її варіацій, наприклад, коли жінка з піднятою ногою.

5. Поза "ложки" - ідеальна для неквапливого й чуттєвого сексу, до того ж, не вимагає особливих зусиль. І ще приємний бонус - в такому положенні зручно пестити клітор.

6. "69" - сенс її полягає в тому, що дівчина робить мінет партнеру, в той час коли її партнер робить їй кунілінгус. Але й тут існує багато варіацій - на боці, стоячи, сидячи, на колінах.

Раніше вчені довели, що регулярне заняття сексом оздоровлює організм. Так, секс допомагає зняти стрес і знижує чутливість до болю завдяки виробленню ендорфінів.