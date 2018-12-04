Виявлено несподівану користь ранкового сексу

Дослідники вирішили з'ясувати, як заняття сексом вранці впливають на робочий настрій.

Вчені Орегонського та Вашингтонського американського університету провели цікаве дослідження – про користь ранкового сексу.

У двотижневому експерименті брали участь 159 осіб - чоловіки та жінки, що працюють; які перебувають у шлюбі або живуть разом, передає Focus.de.

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Вчені з'ясували, що партнери, які займаються сексом вранці, вдень працювали набагато продуктивніше. Більш того, люди, які вдавалися до ранкових утіх, отримували від роботи більше задоволення, занурювалися в неї глибше.

На думку вчених, це могло статися через зниження рівня стресу після сексу.

За словами керівника дослідження Кейт Лівітт, від нестачі сексу активність працівника і його мотивація на роботі можуть впасти.

Раніше вчені з'ясували, що якісний секс - ідеальний засіб від стресу й депресії. Крім фізичного задоволення, під час такого контакту в організмі людини виділяється гормон щастя ендорфін.