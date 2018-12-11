Вчені з'ясували, як зріст впливає на секс

58% людей, які оцінювали себе як високих, виявилися абсолютно задоволені своїм сексуальним життям.

Американські дослідники змогли виявити залежність сексуального життя людини від її зросту.

Їхнє дослідження показало: люди високого зросту набагато частіше позитивно оцінюють якість свого сексуального життя порівняно з низькорослими людьми, повідомляє MedikForum.

Фахівцями було проведено опитування, в якому взяла участь тисяча осіб. У результаті був зроблений висновок про те, що сексуальне життя людини може залежати від хх зросту.

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"58% людей, які оцінювали себе як високих, виявилися абсолютно задоволені своїм сексуальним життям. Серед людей, які вважали свій зріст недостатньо високим, середнім, таких виявилося лише 54%. Серед низькорослих - 50%", - поділилися дослідники отриманими даними.

Також опитування дозволило виявити й те, що більшість людей високого зросту вважають цей «подарунок природи» перевагою не тільки в сексуальному житті, але і в кар'єрі. Зокрема, вони висловлювалися про те, що високі люди професійно успішніші в порівнянні з низькорослими – їх виділяє керівництво, й вони краще заробляють.

Не дивно, що більша частина чоловіків, які брали участь в опитуванні (60%) повідомили про те, що хотіли б мати більш високий зріст. Чверть з них взагалі заявили, що якби у них була можливість змінити свій зріст хірургічним шляхом, вони б зробили це, не пошкодувавши грошей. 36% опитаних жінок також висловили бажання, щоб їхні партнери були трохи вищими.

"Сексуальне життя не залежить від зросту безпосередньо. Але на нього впливає те, як людина сама себе сприймає, її впевненість у собі. У цьому плані вплив фактору зросту може здійснюватися опосередковано", - зауважили фахівці.

Раніше вчені заявили, що наявність серцево-судинних захворювань має масу побічних ефектів, у тому числі зниження сексуальної активності.