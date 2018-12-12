Названо топ-5 продуктів для відмінного сексу

Гарбузове насіння, наприклад, має антиоксидантну, протигіпертонічну та кардіопротекторну дію - все це дуже важливо для нормального сексуального життя.

До категорії афродизіаків належить не тільки шоколад.

Експерти назвали 5 продуктів, які можна вживати для поліпшення якості сексуального життя, повідомляє MedikForum.

1. Мелене насіння льону. Цей суперпродукт відомий своїми антиоксидантними властивостями і здатністю збільшувати приплив крові до ділянки тазу, де й розташовані статеві органи. Насіння льону містить лігнани - естрогеноподібні хімічні речовини, які мають противірусну, антибактеріальну та протиракову дію. Також вони є відмінним джерелом жирних кислот Омега-3.

2. Устриці. Один з найпопулярніших афродизіаків в історії. Устриці багаті на цинк - ключовий мінерал для підвищення якості сексуального життя. Справа в тому, що цинк допомагає організму виробляти тестостерон - гормон, пов'язаний із сексуальним бажанням. Він також необхідний для синтезу щитовидних гормонів, потрібних для отримання додаткової енергії.

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3. Гарбузове насіння. Подібно до устриць гарбузове насіння наповнене цинком. Але воно також є відмінним джерелом магнію. Чинить антиоксидантну, протигіпертонічну і кардіопротекторну дію - все це дуже важливо для нормального сексуального життя. Також у насінні гарбуза багато жирних кислот Омега-3.

4. Насіння граната. Воно насичене поліфенолами, які пов'язані зі зниженням ризику гіпертонії, хвороб серця та інсультів. Також насіння граната розслаблює кровоносні судини і забезпечує кращий приплив крові до мозку і серця. А якщо поліфеноли краще постачають кров'ю ці органи, то чому вони не можуть точно так само наповнювати кров'ю і нижню частину тулуба, де розташовані геніталії?

5. Авокадо. Почнемо із забавного факту, про який ви, напевно, не знаєте. Авокадо мовою ацтеків означає «яєчко». Але це дійсно корисний для яєчок продукт, оскільки він містить вітамін Е. Ключовий антиоксидант, що розширює кровоносні судини і знижує ризик серцево-судинних хвороб. Ну, а яєчкам він надає послугу, зменшуючи рівень пошкоджень ДНК сперматозоїдів.

Раніше вчені заявили, що наявність серцево-судинних захворювань має масу побічних ефектів, у тому числі зниження сексуальної активності.