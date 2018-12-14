Названо топ-5 фактів про секс, які має знати кожен чоловік

Секс полюбляють усі чоловіки, але не всі знають ці факти про заняття коханням.

Експерти перерахували факти про заняття сексом, які має знати кожен представник сильної статі.

Їх на своєму сайті опублікував канал 2+2. Фахівці виділили п'ять фактів про "це".

1. Якщо ви добряче напились, то сексом краще не займатися

Алкогольні коктейлі не зроблять послугу вашим романтичним планам на вечір. До того ж, через алкоголь "дружок" може й відмовити.

2. Абсолютно нормально не відчувати оргазму кожного разу

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3. У курців слабша ерекція

Про що нас і попереджає МОЗ на пачках сигарет.

4. Навіть якщо ви регулярно перевірялися у лікаря, у вас все одно можуть бути венеричні захворювання

Ось вам порада: завжди використовуйте презерватив, якщо зв'язок випадковий. А якщо ви хочете зайнятися зі своїм партнером незахищеним сексом, то попросіть свого лікаря протестувати вас як мінімум на хламідії, гонорею, сифіліс, герпес, трихомоноз і ВІЛ.

5. Розмови після сексу – прекрасна ідея, якою треба скористатися

Після сексу ви обоє розслаблені і можете поговорити на будь-які теми, навіть на ті, на які не зважувалися поговорити вже довгий час.

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