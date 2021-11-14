По всій території Австрії з 15 листопада для невакцинованих від коронавірусу діятимуть заборони на пересування без нагальної потреби.

Уряд Австрії та керівництво усіх дев'яти федеральних земель у неділю, 14 листопада, запровадили карантин для людей, які не були щеплені проти коронавірусу.

За словами австрійського канцлера Александера Шалленберґа, це пов'язано зі щоденним збільшенням кількості інфікованих, а також "ганебно низьким рівнем вакцинації", повідомляє DW.

"Цей крок дався нам складно, однак він необхідний", - наголосив Шалленберґ.

Заборони діятимуть з наступного дня, 15 листопада, і спершу триватимуть 10 днів. За даними ЗМІ, вони стосуватимуться близько двох мільйонів людей з майже 9-мільйонного населення Австрії.

Нещеплені та не повністю вакциновані обмежені в пересуванні без нагальної потреби. Їм забороняють виходити з дому, якщо вони не йдуть на роботу, за покупками продуктів чи до лікаря. Дотримання цих норм контролюватимуть за допомогою вибіркових перевірок.

Відвідувати ресторани, туристичні об'єкти та різні заходи зможуть лише вакциновані та ті люди, хто нещодавно одужав від COVID-19.

Із листопада в Австрії на робочих місцях вимагають підтвердження вакцинації чи одужання або негативний тест. Такі вимоги призвели до різкого збільшення кількості перших щеплень за останні дні. Однак кількість заражених продовжує стрімко зростати. За дві минулі доби влада повідомила відповідно про майже 11800 та понад 11500 нових випадків зараження за добу. Загалом з початку пандемії в Австрії зафіксували понад 959 тисяч випадків інфікувань та понад 11,7 тисячі померлих.

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Ситуація з коронавірусом в Україні

Тим часом в Україні коронавірус COVID-19 у суботу, 13 листопада, знайшли у 14490 осіб. За добу одужали 11146 осіб, госпіталізовані 4881 особа, а померли 403 інфікованих.

Також, протягом суботи, від COVID-19 було вакциновано 145 тис. 241 людину. Загалом з початку вакцинальної кампанії щеплено 12 млн 187 тис. 561 людину, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 млн 665 тис. 945.

За статистикою, більшість хворих на коронавірус, які потрапили до лікарні, не були вакциновані проти COVID-19.

В Україні записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко