Уряд має намір заборонити пересування між регіонами навіть жовтої зони / фото REUTERS

Італія продовжить режим надзвичайної ситуації до 30 квітня.

Про це повідомляє агентство AGI.

Рішення глава італійського МОЗ Роберто Сперанца називає виправданим усіма епідеміологічними аргументами.

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«Цього тижня спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації в Італії, зростання кількості важких випадків тощо. Не вводьте нас в оману. Епідемія знову знаходиться у фазі розширення», – заявив він.

Уряд має намір заборонити пересування між регіонами навіть жовтої зони, зменшити скупчення людей у громадських місцях, дозволити роботу закладів харчування «на виніс» тільки до 18:00. Також у країні створять четверту – білу – зону, яку введуть лише за дуже низьких епідеміологічних показників.

Водночас у жовтій зоні хочуть відчинити музеї.

«Є 12 регіонів з високим ризиком, які потраплять в помаранчеву зону. Якщо ми думаємо, що ми поза небезпекою, ми помиляємося», – додав Сперанца.

МОЗ Італії дуже сподівається на вакцинацію населення, і що більшість громадян усвідомлюють потребу «колективного імунітету».

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Автор: Яна Ставська