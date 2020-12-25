З початку пандемії хворих на коронавірус у світі вже понад 79 мільйонів.

Кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у світі та Україні продовжує невпинно зростати. Тим часом у світі шириться новий мутований коронавірус, а у деяких країнах починається масова вакцинація населення.

Коронавірус у світі: статистика

Станом на 12:00 25 грудня у світі на коронавірус з початку пандемії захворіли 79 461 042 людини. При цьому 44 786 693 вдалось видужати, а 1 744 068 померли.

Лідерами за кількістю інфікованих залишаються США (18 655 012), Індія (10 146 845), Бразилія (7 423 945), Росія (2 963 290), Франція (1 584 471), Сполучене Королівство (2 195 144), Туреччина (2 100 712), Італія (2 009 317).

Коронавірус в Україні: актуальні дані

11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу, 24 грудня. При цьому одужало - 15 337 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини на 25 грудня

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Автор: УНІАН