ВООЗ "тісно співпрацює з офіційними особами охорони здоров'я та вченими у Великобританії та Південній Африці щодо змін, які вони виявили у вірусу".

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала країни вжити всіх можливих заходів для уповільнення і припинення поширення нових, мутованих типів коронавірусу.

Читайте такожВ Італії виявили перше зараження "британським" видом коронавірусуПро це повідомив офіційний представник ВООЗ Тарік Язаревич. "Віруси змінюються під час циркуляції, і це може призвести до зміни їхніх характеристик. Всі повинні продовжувати вживати всіх заходів для уповільнення і в кінцевому рахунку припинення поширення цього вірусу", - сказав Язаревич, передає ТАСС.

За його словами, ВООЗ "знаходиться в тісному контакті з офіційними особами охорони здоров'я та вченими у Великобританії та Південній Африці з приводу змін, які вони виявили у вірусу". Він пояснив, що зараз потрібно визначити чи передається цей вірус легше між людьми, чи викликає більш важкий перебіг хвороби і чи може впливати на результат тестів і вакцин.

Новий вид коронавірусу: що відомо

Мутацію коронавірусу виявили у Великобританії. 19 грудня прем'єр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що новий вид коронавірусу може бути заразнішим на 70%.

На цьому тлі все більше країн припиняють авіасполучення з Великобританією. Зокрема Данія закрила повітряний простір для літаків з Великобританії на 48 годин, щоб оцінити ситуацію і зрозуміти, які подальші заходи потрібні, повідомив глава МОЗ Магнус Хеуніке в Twitter. Польща скасувала польоти літаків з Великобританії з півночі понеділка, написав прес-секретар польського уряду Петро Мюллер в Twitter. Дата відновлення рейсів не уточнюється. Всього обмеження на авіасполучення з Великобританією і країнами, де була зареєстрована нова мутація, ввели більше 20 держав. Україна також планує закрити авіасполучення з Великобританією.

Тим часом," британський " вид коронавірусу вже зафіксований в Італії.

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Автор: УНІАН