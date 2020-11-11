Уряд вводить карантин вихідного дня.

Темпи поширення коронавірусу в Україні зросли, щодня фіксується близько 10 тисяч нових випадків. Уряд готує "карантин" вихідного дня і спішно готується збільшувати число «коронавірусних» ліжок у лікарнях.

Читайте такожУ Маріуполі зростає кількість хворих на COVID-19, меткомбінат Ілліча забезпечує киснем лікарні

Коронавірус в Україні - статистика 11 листопада

В Україні станом на 11 листопада зафіксовано 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники.

За останню добу госпіталізовані 1 453 особи; зафіксовано 191 летальний випадок; одужали – 6 802 особи; проведено тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).

За весь час пандемії в Україні

захворіли - 489 808 осіб;

одужали - 221 459 осіб;

летальних випадків - 8 947;

проведено ПЛР-тестувань-3 735 166.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

Коронавірус у світі - статистика 11 листопада

Станом на ранок 11 листопада у світі зафіксовано 51 млн 480 441 випадків коронавірусу. Серед них 1 млн 272 426 – смертельні.

Водночас 33 млн 553 840 осіб одужали.

Найбільше випадків зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Франції та Росії.

Нові карантинні обмеження

9 листопада заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом Уряд прийме рішення про застосування жорстких карантинних заходів у вихідні дні.

Так, МОЗ пропонує встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

Також передбачається рекомендувати суб'єктам господарювання ввести окремий час для обслуговування осіб старше 60 років.

Крім того, МОЗ пропонує в «червоних зонах» епіднебезпеки дозволити працювати магазинам, але з 7:00 до 20:00, при цьому щоб кількість відвідувачів не перевищувала 1 на 20 квадратних метрів.

Карантин вихідного дня може бути введений в Україні з 14 Листопада.

Водночас, МОЗ призупинило в лікарнях проведення планових операцій, крім невідкладних.

Коронавірус - важливі новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров