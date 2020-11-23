В Україні за добу виявили майже 11 тисяч нових випадків хвороби.

У всьому світі кількість випадків COVID-19 наближається до позначки в 60 мільйонів, а в Україні щодня фіксують понад 10 тисяч нових хворих.

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Коронавірус у світі - статистика 23 листопада

З початку пандемії у світі COVID-19 захворіли 58 млн 649 тис. 324 людини.

Від ускладнень небезпечної недуги з початку пандемії померли 1 млн 388 тис.068 осіб, одужали – 37 млн 486 тис. 362.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, де зареєстровано понад 12,2 млн хворих, Індія (9,1 млн), Бразилія (6 млн), Франція (2,1 млн), Росія (2 млн).

Коронавірус в Україні - статистика 23 листопада

В Україні за добу зафіксовано 10945 нових випадків коронавірусної хвороби, померли 124 особи.

Також за минулу добу госпіталізовано - 1165 осіб; летальних випадків - 124; одужали - 4143 особи; проведено тестувань за добу - 28374 (у тому числі методом ПЛР - 25253, методом ІФА - 3121).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 635689 осіб; одужали - 291060 осіб; летальних випадків - 11075; проведення ПЛР-тестування - 4243600.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.

Чи введуть в Україні локдаун

Міністр Кабміну Олег Немчинов повідомив, що зараз немає чіткого сценарію щодо подальших карантинних обмежень через COVID-19. Однак зараз з експертним середовищем обговорюються різні варіанти щодо "плану Б" на випадок, якщо карантин вихідного дня не спрацює.

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Автор: Дмитро Захаров