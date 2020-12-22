Київ веде з Варшавою переговори про таку можливість на тлі загрози, що українці отримають вакцину від коронавірусу з великою затримкою.

Кількість хворих на COVID-19 в Україні швидко зростає і наближається до мільйона. Це ставить її поруч з десятком найбільш постраждалих від пандемії країн світу. Раніше уряд в Києві запевняв, що перші щеплення із Заходу надійдуть взимку. Але існує ризик, що це може статися значно пізніше.

Про це пише Rzeczpospolita, додаючи, що певні "карти" розкрив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для New York Times.

"Ми не в списку країн, які перші в черзі на отримання щеплень. Можемо опинитися й в кінці черги, а це означає, що ще більше українців помруть", - сказав він.

Читайте такожВ МОЗ затвердили план вакцинації українців від коронавірусуУкраїнський президент закликав США і Велику Британію "вплинути" на ситуацію, щоб Україна опинилася серед країн Європи, які отримають вакцину в першій черзі. Інакше, за словами українського лідера, імідж Заходу над Дніпром сильно постраждає.

"Як пояснити українському суспільству, чому, якщо Америка і Європа не дають нам щеплення, ми не можемо їх взяти в Росії? Людині, яка помирає, це неможливо пояснити", - сказав Зеленський, додавши, що Україна не повинна допустити потрапляння на свій ринок російського препарату Sputnik V, який ще не пройшов всіх клінічних випробувань. Але його активно рекламують державні ЗМІ Росії, а також українські ЗМІ, які належать проросійським олігархам.

Тим часом російські щеплення вже з'явилися в окупованому Криму. А ватажки окупаційної "влади" на Донбасі теж чекають на поставки.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла Rzeczpospolita, що Київ веде переговори з усіма виробниками зареєстрованих вакцин за виключенням російської.

"Ми шукаємо країни в ЄС, у яких буде надлишок вакцини, щоб отримати її в січні або лютому. Тому що дози, які ми отримаємо в рамках програми COVAX, надійдуть не раніше, ніж в березні", - сказала вона.

Але останнє теж не гарантовано. Кілька днів тому Reuters писав, що глобальна програма ВООЗ, яка повинна забезпечити вакцинами бідні країни, може зазнати провалу. Посилаючись на внутрішні документи програми, видання повідомило, що деякі країни можуть отримати свої дози з затримкою на кілька років. Перш за все, проблема в тому, що дешеві вакцини, які будуть закуплені в рамках програми, ще не пройшли всіх випробувань.

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"В понеділок підчас прес-конференції в Брюсселі посол України в ЄС Микола Точицький сказав, що посередником в поставках вакцин в Україну з ЄС могла б стати Польща. Він сказав, що розмови про це між Варшавою і Києвом вже тривають. В уряді підтвердили, що такий діалог ведеться. Але результатів поки немає", - пише Rzeczpospolita.

"Ми проголосили, що якщо у нас буде надлишок щеплень, ми розглянемо можливість передачі їх іншим країнам, зокрема Україні", - сказав голова Канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик.

На сьогодні Україна має угоду про поставку вакцини в рамках програми COVAX. Йдеться про дози для 4 мільйонів людей. Окрім того, за бюджетні кошти будуть куплені щеплення для ще трьох мільйонів українців. Але Україні потрібні дози для 25-30 мільйонів.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

15 грудня голова МОЗ Максим Степанов заявив, що розраховує на те, що перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть в Україну вже в лютому 2021 року.

Раніше Степанов повідомляв, що перші 8 млн доз вакцини можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, тому що одній людині треба вводити дві дози. Спочатку будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

В Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

За словами прем'єра Шмигаля Україна повинна отримати першу партію вакцин від коронавірусу в березні наступного року.

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Переклад: Лесь Димань