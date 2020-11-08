Королева Великобританії Єлизавета II вперше з початку пандемії коронавірусу з'явилася в захисній масці на публіці.
Про це повідомляє BBC.
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Вона відвідала могилу невідомого воїна у Вестмінстерському абатстві, щоб відзначити столітню річницю поховання.
Єлизавета II дотримувалася всіх запобіжних заходів, хоча раніше їй радили взагалі не відвідувати службу.
Королева ж вважає присутність на могилі воїна "глибоко особистим вчинком", оскільки рівно 100 років тому там стояли її батько та дідусь.
Єлизавета II була в чорній масці з білими краями. Її виготовила дизайнер Анжела Келлі, яка розробляє одяг для королеви.
Однак Букінгемський палац не прокоментував цю інформацію.
Востаннє королеву бачили в жовтні, коли вона відвідала Портон-Даун, щоб зустрітися з вченими оборонної лабораторії. Тоді на ній не було маски, тому вона зазнала масової критики.
Коронавірус у світі
Станом на ранок 8 листопада в усьому світі зафіксовано 49,8 млн випадків коронавірусної інфекції. За добу виявлено понад 500 тисяч нових випадків.
Коронавірус в Україні
- За добу 7 жовтня в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків COVID-19. 138 хворих померли.
- Протягом минулої доби госпіталізовано 1157 осіб, видужали 2 637 пацієнтів;
- За весь час пандемії в Україні захворіли 460 331 людина, 206 866 осіб одужали. 8 450 хворих померли.
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