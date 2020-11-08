Королева Великобританії в захисній масці вшанувала пам'ять невідомого воїна у Вестмінстерському абатстві.

Королева Великобританії Єлизавета II вперше з початку пандемії коронавірусу з'явилася в захисній масці на публіці.

Про це повідомляє BBC.

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Вона відвідала могилу невідомого воїна у Вестмінстерському абатстві, щоб відзначити столітню річницю поховання.

Єлизавета II дотримувалася всіх запобіжних заходів, хоча раніше їй радили взагалі не відвідувати службу.

Королева ж вважає присутність на могилі воїна "глибоко особистим вчинком", оскільки рівно 100 років тому там стояли її батько та дідусь.

Єлизавета II була в чорній масці з білими краями. Її виготовила дизайнер Анжела Келлі, яка розробляє одяг для королеви.

Однак Букінгемський палац не прокоментував цю інформацію.

Востаннє королеву бачили в жовтні, коли вона відвідала Портон-Даун, щоб зустрітися з вченими оборонної лабораторії. Тоді на ній не було маски, тому вона зазнала масової критики.

Коронавірус у світі

Станом на ранок 8 листопада в усьому світі зафіксовано 49,8 млн випадків коронавірусної інфекції. За добу виявлено понад 500 тисяч нових випадків.

Коронавірус в Україні

За добу 7 жовтня в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків COVID-19. 138 хворих померли.

Протягом минулої доби госпіталізовано 1157 осіб, видужали 2 637 пацієнтів;

За весь час пандемії в Україні захворіли 460 331 людина, 206 866 осіб одужали. 8 450 хворих померли.

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Автор: Тамара Отовська