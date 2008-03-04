У Києві затримано двох підозрюваних у вбивстві громадянина Конго

Співробітники міліції Києва затримали двох 16-літніх підлітків, яких підозрюють у скоєнні вбивства громадянина Республіки Конго в Шевченківському районі столиці 27 грудня 2007 року.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Києві.

За інформацією ЦГЗ, затримані належать до неформальної організації скінхедів.

Іноземець помер від завданих йому близько 20 ножових поранень.