У Києві затримано двох підозрюваних у вбивстві громадянина Конго
12:14, 04 березня 2008Права людини
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Вони належать до неформальної організації скінхедів
Співробітники міліції Києва затримали двох 16-літніх підлітків, яких підозрюють у скоєнні вбивства громадянина Республіки Конго в Шевченківському районі столиці 27 грудня 2007 року.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Києві.
За інформацією ЦГЗ, затримані належать до неформальної організації скінхедів.
Іноземець помер від завданих йому близько 20 ножових поранень.
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