Партія регіонів вийшла з Конституційної ради

Партія регіонів припинила свою участь у роботі Конституційної ради, ініційованій президентом Віктором Ющенком. Про це у кулуарах парламенту заявив екс-міністр юстиції Олександр Лавринович. Депутат-регіонал пояснив це тим, що Конституційна рада практично почала писати нову Конституцію України “починаючи з преамбули”, - уточнив Лавринович.