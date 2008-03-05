Чернівецькі студенти протестують проти невиплати стипендій

Більш як 100 студентів 1-3 курсів філологічного й географічного факультетів Чернівецького національного університету провели сьогодні мітинг протесту проти невиплати стипендій.

Як передає кореспондент УНІАН, студенти обурюються, що їм вже два місяці не виплачують стипендії, а про обіцяні урядом підвищені стипендії (приблизно 300 грн.), за їхніми словами, «взагалі ніхто не згадує».

Акції проходила біля п’ятого корпусу університету, де знаходиться адміністрація навчального закладу. Поступово до мітингувальників приєднались студенти з інших факультетів. Більшість з них - студенти 1-3 курсів, для яких стипендія є суттєвою фінансовою підтримкою, оскільки вони ще не можуть працевлаштуватися.

До учасників акції вийшов перший проректор Чернівецького національного університету Роман ПЕТРИШИН, який повідомив, що стипендію не виплатили «через відсутність наказу з Києва». Студенти організували страйковий комітет, який склав список вимог. У документі зазначається, що студенти оголосять безстроковий загальноуніверситетський страйк, якщо впродовж найближчих днів їм не виплатять стипендії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила занепокоєна ситуацією з виплатою студентам підвищених стипендій.

«Сьогодні ми розглянемо два суттєвих питання, які пов’язані з сигналами від громадянського суспільства щодо деяких негараздів, що відбуваються зі сплатою підвищених стипендій студентам. Ми не розуміємо, що там відбувається, і чому деякі студенти за січень і лютий не отримали підвищеного розміру стипендій», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, за підсумками розгляду цього питання уряд прийме відповідні рішення.