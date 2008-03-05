ЄС закликає ввести надзвичайний стан у Вірменії

ЄС стурбований ситуацією у Вірменії і закликає владу скасувати надзвичайний стан та провести розслідування сутичок на вулицях.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Словенського президентства від імені ЄС, текст якої передано УНІАН.

“Європейській Союз глибоко занепокоєний ситуацією в Республіці Вірменія після президентських виборів. ЄС засуджує акти насильства, здійснені 1 березня, які призвели до втрати життів та численних поранень”, - зазначається у заяві президентства.

У документі міститься заклик до влади Вірменії звільнити всіх громадян, затриманих за використання ними своїх прав на мирні зібрання, а також – скасувати надзвичайний стан, в результаті якого були запроваджені обмеження на діяльність ЗМІ, обмеження права на зібрання та обмеження в діяльності політичних партій.

ЄС також ще раз закликав всі сторони утримуватися від незаконних дій і повернутися до політичного діалогу, як єдиного шляху до виходу з кризи.

Як повідомляв УНІАН, за уточненими даними правоохоронних органів Вірменії, в результаті масових заворушень в Єревані в ніч з 1 на 2 березня постраждали 165 осіб, в тому числі 117 поліцейських та співробітників внутрішніх військ, загинули 8 осіб. В ході заворушень було спалено 63 машини та розкрадені 7 магазинів.

Заворушення спалахнули після оголошення результатів президентських виборів, згідно із якими перемогу отримав Серж САРКІСЯН. Прихильники іншого фаворита виборчих перегонів Левона ТЕР-ПЕТРОСЯНА не погодилися з таким рішенням ЦВК. Після заворушень влада Вірменії запровадила в республіці надзвичайний стан.