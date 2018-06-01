Чи знайдеться пара до ”башмака”?

Днями в Києві затримали оголошеного в міжнародний розшук депутата Верховної Ради Криму Рувіма Аронова.

Аронов обирався до парламенту Криму на виборах-2006 за списком «Блоку Куніцина». У Раду «зайшов» не відразу, але член списку, який стояв попереду Аронова, люб`язно «посунувся», відмовившись від мандата. Так Аронов опинився в депутатському кріслі. Правда, сидів недовго. У серпні 2006 року він був оголошений в розшук – за підозрою в причетності до злочинного угрупування «Башмаки». За даними МВС, ця банда діяла в Криму, Києві і ряду інших регіонів з 1991 по 2005 роки. На рахунку ОЗУ - більш як 50 вбивств і 8 викрадань людей. Аронов "зробив ноги". Ховається в Ізраїлі, стверджувало МВС. Має паспорт і громадянство цієї країни, додавав тодішній Постпред Президента в автономії Геннадій Москаль. «Лікуюся!», – відповідав їм Аронов через прес-службу однієї з депгруп у ВР автономії, членом якої він був тоді. Прес-служба також повідомляла, що Аронов після проходження курсу лікування має намір повернутися до України, де дасть вичерпні відповіді на питання слідчих. Аронов також заявив, що не є громадянином Ізраїлю, і готовий по прибуттю до України надати відповідні документи.

З якою метою Аронов приїхав до України на початку березня 2008 року, і як його затримали – до теперішнього часу невідомо.

Відділ зв`язків із громадськістю кримського Главку МВС повідомив, що кримський депутат затриманий завдяки «пересічним громадянам України», які «абсолютно безкорисливо» відгукнулися на заклик міліції. Із закликом допомогти в розшуку «героїв бандитського Криму», серед яких називалося прізвище Аронова, звернувся на прес-конференції 27 лютого виконуючий обов`язки начальника міліції автономії Микола Іллічов.

Аронов заарештований за статтею 257 Кримінального кодексу України – бандитизм, заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Москаль.

А джерело в правоохоронних органах, яке побажало бути неназваним, повідомило, що вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо Аронова.

Стосовно депутата є 2 великі справи, повідомило джерело. Перша справа стосується організованого злочинного угруповання «Башмаки».

- Коли в 2006 році Луценко створив спецбригаду, було піднято близько 50-ти вбивств, викрадань людей, знайдений арсенал зброї тощо. У справі проходили більше двох десятків чоловік. Фігуранти справи вказували на роль Аронова в банді. Треба було його допитати, дізнатися - хто він: свідок чи фігурант, утім Аронов зник і був оголошений у розшук, - повідомило джерело.

Друга справа – це дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула літня жінка.

- У 2002 році дорогою в аеропорт Сімферополь він збив жінку. Вона загинула, він зник з місця ДТП, фальсифікував сліди, справу намагалися зам`яти, - сказало джерело, додавши, що потім справу порушили, і вона Аронову «теж зарахується».

Правоохоронці кажуть, що це не останній депутат, яким цікавляться слідчі. Тим часом, голова Верховної Ради Крим Анатолій Гриценко, відповідаючи на запитання журналістів, хто може стати наступним затриманим, заявив, що не знає.

- Якщо хтось із громадян України – жителів Автономної Республіки Крим порушив законодавство, то він повинен відповідати відповідно до тих законів, які діють у нашій країні , – наголосив Гриценко. Він також додав, що не бачить «нічого надзвичайного» в затриманні депутата Аронова.

- Я не бачу тут нічого надзвичайного. Якщо є підстави і доказова база, то міліція, напевно, діяла в рамках чинного українського законодавства, – заявив кримський спікер.

Тим часом, «заклятий друг» Гриценка Москаль не забув словесно штовхнути кримського спікера.

- Пан Гриценко говорив, що в кримському парламенті бандитів немає, а Москаль усе вигадує. У той же час сьогодні депутат кримського парламенту пан Аронов заарештований за статтею бандитизм. Тоді в мене закономірне запитання, і я звертатимуся до генерального прокурора, щоб як співучасника цієї банди притягли до відповідальності Гриценка, оскільки він увесь час покривав депутатів і кричав, що в кримському парламенті бандитів немає , - заявив Москаль. Він також додав, що керівник «має викривати в своїх лавах бандитів, а не покривати їх»...

Найближчим часом очікується візит до Криму міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Можливо, він проллє світло на справу Аронова, а, може, до цього часу і пара до "башмака" знайдеться.

Ганна Воля