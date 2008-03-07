Міських голів зніматимуть на місцевих референдумах?

Комітет виборців України рекомендує передбачити можливість відкликання міських голів шляхом місцевого референдуму.

Про це йдеться в рекомендаціях КВУ за підсумками проекту моніторингу виконання передвиборчих обіцянок міськими головами великих українських міст.

КВУ рекомендує для запобігання маніпуляціям проводити такі референдуми не частіше, ніж один раз на рік.

Також комітет вважає за необхідне запровадити можливість проводити вибори міських голів у два тури, якщо під час першого голосування жоден з кандидатів не отримає більше половини голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.

Експерти КВУ закликають міських голів знову «перечитати» власні програми та повернутися до тих пунктів, які можна виконати за два роки, що залишились до кінця їх повноважень. Також КВУ закликає запровадити обов’язкове публікування передвиборчих програм на офіційних веб-сайтах органів місцевої влади. Експерти вважають за потрібне запровадити обов’язкове регулярне звітування міських голів перед виборцями про виконану роботу та її відповідність передвиборчим програмам. У квітні 2008 року вони пропонують мерам надати виборцям звіти про свою діяльність протягом двох останніх років.