Злочини проти людства та воєнні злочини не матимуть строку давності

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Європейської конвенції про незастосування строків давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 243 із 441 народного депутата, зареєстрованого у залі.

Як повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК, дана конвенція була підписана у Страсбурзі 25 січня 1974 року, а від імені України підписана 24 січня 2006 року.

За словами міністра юстиції, конвенція стосується в першу чергу злочинів проти людяності та воєнних злочинів. Як додав міністр, в документі йдеться також про запобігання злочинам геноциду і покарання за це. За словами М.ОНІЩУКА, даною конвенцією передбачається поліпшення долі поранених в діючих арміях, в ній йдеться про поводження з військовополоненими та про захист цивільного населення під час війни.

М.ОНІЩУК наголосив, що ратифікація цієї конвенції підтверджує готовність України максимально забезпечувати право кожної особи на захист людської гідності та гарантувати те, що покаранню за злочини проти людства та воєнні злочини не перешкоджатимуть строки давності.