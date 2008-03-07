Скільки коштує народний депутат

У 2008 році утримання одного депутата подорожчає на 12 тисяч гривень.

У розпорядження «Дела» потрапив проект кошторису Верховної Ради на цей рік. Він вже пройшов узгодження в регламентому комітеті і тепер буде винесений на голосування в сесійний зал. Якщо депутати схвалять цей документ, то вже з березня фінансування їх діяльності зросте майже у два рази. Зараз, окрім зарплати, яка коливається в межах 13-15 тисяч гривень, депутатам належить ще по 22 тисячі на здійснення своїх повноважень і на утримання помічників і консультантів. З березня ця сума виросте до 35 тисяч. Депутати самостійно вирішують, як їм витрачати ці гроші: чи наймати їм помічників або обходитися без них. Деякі народні обранці не приховують, що віддають всі кошти в партійну касу або ж використовують на інші цілі, відзначає видання.

Крім того, новим кошторисом витрат парламенту передбачено близько 3 тисяч гривень в місяць «на створення умов роботи» для кожного народного депутата. Ці гроші використовує апарат парламенту. Вони йдуть на канцелярію, телефонні переговори, поїздки та інші потреби народних обранців.

Так, на телефонні розмови усередині країни кожному парламентарієві відводиться 483 гривні в місяць. На міжнародні переговори — 1500 гривень, але вже на цілий парламентський комітет.

На ручки, папір і інше канцелярське приладдя депутатам можна витратити 708 гривень на рік. В той же час на оренду приміщень для зустрічей з виборцями можна витрачати всього лише 670 гривень в рік. Ще 2 тисячі передбачено на утримання приймалень у виборчих округах.

Найгірше йдуть справи з фінансуванням виступів депутатів у ЗМІ. На ці цілі кожному з них передбачено всього лише 500 гривень на рік. За такі гроші народний депутат може хіба що помістити однорядкове оголошення в розділі «вакансії» солідних видань.

Найбільша сума — 10 тисяч гривень на рік — закладена в кошторисі на компенсацію перевізникам за безкоштовний проїзд депутата в межах України. На ці гроші, як вказано в документі, депутат може здійснити чотири поїздки на місяць (два відрядження). Передбачається, що у разі авіаперельоту народний обранець повинен віддавати перевагу економкласу над бізнес-класом . В той же час статус народного обранця зобов`язує слідувати в літак або потяг через зал офіційних делегацій. Для цього депутатові щомісячно надається 110 гривень, пише газета.