Луценко напросився на створення слідчої комісії

Верховна Рада України утворила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування обставин і фактів порушення Конституції та законів України, а також численних зловживань службовим становищем міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 219 народних депутатів із 448, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, за створення ТСК проголосували 172 члени фракції Партії регіонів, 0 – БЮТ, 19 – НУ-НС, 26 – КПУ, двоє членів фракції Блоку Литвина.

Автором проекту постанови є народний депутат Микола ДЖИГА (фракція Партії регіонів).

У документі зазначається, що завданням діяльності Тимчасової слідчої комісії є розслідування фактів і обставин порушень Ю.ЛУЦЕНКОМ Конституції та законодавства, у тому числі після його призначення на посаду міністра внутрішніх справ.

Автор проекту постанови зазначав, що підставою для створення ТСК стали повідомлення в інтернет-виданнях про факти порушення чинного законодавства, що потребують перевірки задля підтвердження або спростування уповноваженими органами.

Раніше міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО звернувся до голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА з проханням включити до порядку денного парламенту питання щодо створення Тимчасової слідчої комісії для перевірки обставин інциденту між мером Києва та главою МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні на засіданні парламенту.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, він вчора зустрічався з Ю.ЛУЦЕНКОМ, і той звернувся з письмовою заявою, в якій просить ВР «поставити до порядку денного питання по відношенню до міністра внутрішніх справ».