Черновецький відповість за роздану вночі землю

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про створення тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування фактів порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та посадовими особами органів місцевого самоврядування та виконавчої влади у м. Києві».

Як передає кореспондент УНІАН, за дану постанову проголосували 248 із 446 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

За постанову проголосував 151 народний депутат із фракції БЮТ, 61 – з НУ-НС, 27 – від КПУ, 8 – з фракції Блок Литвина і 1 – від фракції Партії регіонів.

Автори постанови вважають, що «інтереси київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та окремих посадових осіб органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в м. Києві ідуть в розріз з інтересами територіальних громад м. Києва», – сказав на сесії парламенту народний депутат України Андрій ПОРТНОВ (фракція БЮТ).

За його словами, свідченням цього є «розпродаж землі територіальної київської громади». А.ПОРТНОВ зазначив, що 31 жовтня 2006 року «за одну ніч було розпродано 100 земельних ділянок, на розгляд кожної з яких на сесії міської ради відводилось дві хвилини». Також депутат нагадав, що 1 жовтня 2007 року за один день було роздано більше як 400 земельних ділянок.