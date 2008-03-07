У Луценка сьогодні тричі щасливий день

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО наполягатиме, щоб Кабінет Міністрів вніс Президенту Віктору ЮЩЕНКУ подання про звільнення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Ю.ЛУЦЕНКО висловив впевненість у тому, що люди вже давно чекають такого рішення.

Міністр зазначив, що Міністерство внутрішніх справ України за дорученням прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка створила відповідну слідчу комісію з перевірки діяльності київської влади, виявило ряд «грубих зловживань і передало в прокуратуру матеріали, і кримінальні справи порушені».

Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що йдеться, зокрема про розпродаж київської землі. За його словами, «аналогічні дії відбуваються зараз і в Харкові». Він підкреслив, що на наступному засіданні Кабінету Міністрів буде заслухано звіт Київської міської адміністрації щодо її діяльності, «і я особисто буду наполягати на рішенні Кабміну щодо подачі Президенту про звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації пана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО".

Ю.ЛУЦЕНКО також позитивно оцінив створення у Верховній Раді Тимчасових слідчих комісій щодо розслідування діяльності керівництва Києва та Харкова, а також міністра внутрішніх справ.

Він зазначив, що в зв’язку з цими рішеннями (про створення цих трьох ТСК) «в мене щасливий день».

Що стосується створення ТСК щодо діяльності харківської та київської влад, то, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, «сьогодні ми зробили серйозний крок для звільнення від «дерибанщиків» двох українських столиць".

Говорячи про діяльність Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, міністр підкреслив, що має безліч доказів того, що мер «працює неефективно, а його команда чинить корупційні діяння». На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, сьогоднішнє рішення ВР по ТСК допоможе «пройти другу частину дороги» щодо звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади Київського міського голови. Він зазначив, що Верховна Рада після висновків комісії зможе прийняти рішення щодо перевиборів у місті Києві.