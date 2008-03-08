Жінки відзначили 8 березня демонстраціями на захист своїх прав

В Італії Міжнародний жіночий день відзначили сьогодні маніфестаціями на захист прав жінок. Найбільші італійські профспілки організували святкові марші в різних містах Італії, в яких взяли участь тисячі жінок.

Як повідомляють зарубіжні ЗМІ, тут жінки не забули про первинне значення свята 8 березня і використовують його для боротьби за рівноправність і пошану своїх прав. Основне гасло профспілок і жіночих організацій цього року - професійна рівноправність.

Італія посідає друге місце в ЄС за кількістю безробітних жінок, особливо їх багато на півдні, де зберігається традиційний устрій сім`ї, в якій жінка займається господарством і дітьми та у всьому підкоряється чоловікові. Менш за все італійських жінок, за статистикою і в політиці, і на керівних постах.

З нагоди свята президент Італійської Республіки Джорджо НАПОЛІТАНО в Квірінальському палаці вручив державні нагороди жінкам, які відзначилися в тій або іншій галузях.

Свої марші в різних італійських містах провели неформальні організації, зокрема феміністки і представниці жінок нетрадиційної сексуальної орієнтації.

У Мілані партія Ліга Півночі організувала масштабну ходу, під час якої жінкам роздавали замість квітів газові балончики. Це набагато важливіше для самооборони на випадок, коли жінки стають жертвами насильства, вважають організатори акції.

Грандіозним парадом відзначили Міжнародний жіночий день жителі Лондона.

Кілька тисяч жінок пройшли маршем вулицями британської столиці до знаменитої Трафальгарської площі, де відбувся мітинг проти утиску жінок і проявів домашнього насильства.

До параду приєдналися представниці різних громадських спілок - від тих, які захищають жінок від побоїв у своїх сім`ях, до лесбійських організацій.

Кілька вулиць у центрі Лондона були повністю перекриті для руху автотранспорту. Безпеку забезпечували сотні поліцейських.

Видовищем параду цікавилися численні туристи, особливе захоплення яких викликали імпровізовані виступи оркестру, що складалися з учасниць акцій.