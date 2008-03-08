В Італії заміжнім жінкам офіційно дозволили брехати про невірність

В Італії заміжнім жінкам офіційно дозволили брехати під присягою, якщо справа стосується подружньої невірності.

Таку постанову виніс верховний касаційний суд, повідомляє телекомпанія НТВ.

Прецедентом став окремий випадок: 48-річну італійку, одружену, визнали винною в неправдивих свідчень - вона заперечувала зв`язок з коханцем. Жінка оспорила вердикт і виграла. Судді визнали, що приховування фактів подружньої зради допустиме, якщо жінка прагне зберегти свою репутацію.

Раніше касаційний суд Італії – в ньому переважно працюють немолоді чоловіки - вже ухвалював неоднозначні рішення. Минулого року він розпорядився не відкривати кримінальних справ за фактами згвалтування, якщо жертва була у вузьких джинсах, обгрунтувавши це тим, що такі брюки не зняти без згоди самої пані. Пізніше під тиском правозахисників вердикт відмінили.