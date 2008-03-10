Росія закликає ООН не визнавати Голодомор геноцидом

Постійний представник Росії при відділенні ООН в Женеві Валерій ЛОЩИНІН закликає відмовитися від спроб кваліфікувати масовий голод 30-х років минулого століття як геноцид. Про це він заявив, виступаючи на сьомій сесії Ради ООН з прав людини, передає ЛIГАБiзнесIнформ.

"Вчора на сегменті високого рівня була піднята тема так званого Голодомору - масового голоду 30-х років минулого сторіччя. Цю трагедію намагалися представити як злочин геноциду, тобто цілеспрямоване знищення однієї етнічної групи населення. Історична ж правда полягає в іншому. Жертвами трагічних подій тих років стали мільйони людей різних національностей колишнього Радянського Союзу - росіян, українців, казахів, татар, башкир", - заявив В.ЛОЩИНІН, слова якого наводить центр новин ООН.

В.ЛОЩИНІН при цьому підкреслив, що голод 30-х років не може бути визнаний геноцидом, як його визначає Конвенція про геноцид 1948 року, і закликав "не займатися політичними спекуляціями на теми, пов`язані із загальним, іноді трагічним, історичним минулим і не використовувати для цього довільне тлумачення норм міжнародного права".

Нагадаємо, Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив 2008 рік в Україні Роком пам`яті жертв Голодомору. Глава держави пообіцяв внести до новообраної Верховної Ради законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за заперечення актів геноциду - Голодомору і Голокоста. 4 лютого 2008 року Президент оголосив догану дев`яти главам районних державних адміністрацій у зв`язку з незадовільними результатами їх роботи з вшанування пам`яті жертв Голодомору в Україні.

Як повідомлялося, раніше Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН із цього приводу заявив: "Офіційна позиція Росії є: голод був", проте при цьому постраждали не тільки українці, але і росіяни, і татари, і євреї та інші національності. В.ЧЕРНОМИРДІН повідомив, що його родичі також постраждали з голоду. "Вмирали, ховати нікому було. Але ніхто тоді не говорив, нікого було звинувачувати", - відзначив посол в кінці 2007 року. "Тут тільки емоції. Ми цього не розуміємо. Відзначають якісь дати, замість того, щоб висловлювати співчуття", - сказав при цьому В.ЧЕРНОМИРДІН.

Власті України активно піднімають питання про Голодомор, закликаючи міжнародне співтовариство визнати голод 1932-33 років фактом геноциду українського народу. Верховна Рада в листопаді 2006 року визнала Голодомор геноцидом українського народу. Цю позицію офіційно розділили 15 країн. В Україні 25 листопада офіційно відзначається День пам`яті жертв політичних репресій і голодоморів.

Голод 1932-33 років, за оцінками деяких українських істориків, забрав життя від 7 до 10 мільйонів чоловік. За оцінками російських учених, Голодомор охопив основні зернові райони СРСР - Україну, Північний Кавказ, Нижнє і Середнє Поволжя, значну частину Центральної чорноземної області, Казахстан, Західний Сибір і Південний Урал. За їхніми даними, з голоду загинули від 7 до 8 мільйонів чоловік, з них 3-3,5 мільйона - в Україні, 2 мільйони - в Казахстані і Киргиз стані, 2-2,5 мільйона - в РРФСР.