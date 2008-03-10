ООН засуджує дії України відносно шрі-ланкійських шукачів притулку

Організація Об’єднаних Націй засуджує примусове вислання шрі-ланкійських шукачів притулку з території України, повідомили УНІАН у Представництві ООН в Україні.

Як зазначається в прес-релізі, Агенції ООН, представлені в Україні, занепокоєні нещодавнім випадком примусового вислання українською владою 11 шукачів притулку зі Шрі-Ланки. Вони були примусово вислані з території України – група з 5 осіб 4 березня та інша група з 6 осіб 5 березня – до їх батьківщини.

Ці особи звернулися до партнерської організації Агенції ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Києві у грудні 2007 року і отримали консультації щодо процедури набуття статусу біженця в Україні та їх права звернутися із заявою до урядової міграційної служби. Всі вони отримали листи Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), які підтверджували той факт, що вони звернулися за допомогою до УВКБ ООН. Шість з них змогли подати заяви з проханням надати їм статус біженця до компетентних органів України.

Система агенцій ООН в Україні стурбована порушенням прав шукачів притулку з Шрі-Ланки щодо справедливої, ефективної процедури для визначення їх статусу. Більше того, УВКБ ООН було відмовлено у вільному доступі до цих шукачів притулку, всупереч Конвенції ООН про статус біженців 1951 року, ратифіковану Україною.

ООН підкреслює важливість „принципу невислання”, за яким жоден біженець чи шукач притулку, чия справа ще не розглянута належним чином, не може бути насильно повернутий до країни свого походження. Примусове вислання – це порушення Конвенції ООН про статус біженців, підписантом якої є Україна. Примусове вислання так само заборонено українським національним законодавством, наголошує Представництво ООН.

Довідка УНІАН. Система ООН в Україні складається з 13 агенцій, міжнародних організацій та інституцій, а саме: Програми розвитку ООН (ПРООН), Дитячого Фонд ООН (ЮНІСЕФ), Фонду народонаселення ООН (ФНООН), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Міжнародної організації з міграції (МОМ), Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародної організації праці (МОП), Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу в Україні (ЮНЕЙДС), Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН), а також Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового Банку (СБ) та Міжнародної Фінансової Корпорації (МФК). Представництво ООН в Україні було відкрито у 1992.