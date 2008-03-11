Сума середнього хабара в Україні зросла до 25-26 тисяч гривень

В Україні сума середнього хабара в порівнянні з минулим роком збільшилася до 25-26 тисяч гривень. Про це в інтерв`ю газеті "Україна Молода" сказав начальник департаменту Державної служби у боротьбі з економічною злочинністю МВС України Леонід Скалозуб.

«Хабарництво документувати не так просто, тому що чиновники, особливо вищого рівня, одержують хабарі і через посередників, і на кредитні картки. Ми провели аналіз цих фактів і бачимо, що беруть вони за «вирішення питань» - узгодження, виділення або передачу в оренду землі, за оренду і відчуження державного і комунального майна, потроху беруть у сфері освіти і охорони» здоров`я, - відзначив Л. Зубоскал.

За його словами, в регуляторній і дозвільній сфері (за ліцензії, дозвіл) притягуються до відповідальності більше 50% від загальної кількості хабарництва. При цьому в 2008 році з сумою хабара більше 10 тисяч гривень було розкрито 73 злочини, більше 30 тисяч гривень – 39 злочинів.

«Таким чином можу констатувати, що сума середнього хабара в порівнянні з минулим роком зросла. Рік тому — 15-16 тисяч, а сьогодні — вже 25—26 тисяч гривень», - відзначив Л. Зубоскал.

Остров