Україна - 103-тя у світі за кількістю жінок-парламентарів

Україна знаходиться на 103 місці у світі за кількістю жінок-парламентарів (8,7% від загальної чисельності депутатів парламенту), в той час коли найкращий гендерний баланс – у парламентах Швеції та Руанди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час показу фільму «Жінки у владі» (режисер Віра Карайчева, 2007), який відбувся 8 березня на засіданні Медіа-кіноклубу за підтримки Київської незалежної медіа-профспілки спільно з Фондом ім. Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні та Білорусі).

Як повідомила автор фільму В.КАРАЙЧЕВА, ця стрічка належить до циклу із 12 фільмів, які вона підготувала, працюючи над соціальною і гендерною проблематикою. Режисерка розповіла, що під час роботи вона зіштовхнулася із негативним ставленням до підняття цієї тематики і практичною відсутністю вітчизняних експертів, які могли б дати фахові коментарі. За її словами, усі національні програми, направлені на забезпечення рівності чоловіків і жінок, - дуже поверхові. “Наше суспільство не готове до глибокого ґрунтовного аналізу цієї проблематики”, - зазначила вона.

Як заявила голова ВГО «Жіночий консорціум України» Марія АЛЕКСЕЄНКО, на рівні законодавства права українських жінок захищені, а “коли доходить до впровадження – робиться не так багато”. На її думку, важливо міняти громадську думку і ставлення суспільства до цієї проблематики.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді попереднього скликання було 37 жінок (8,2%), у ВР четвертого скликання - 5,5%, третього - 8%, а першого - лише 3%.

За даними Державного комітету статистики України, при тому, що 80% державних службовців - жінки, на керівних посадах першої-третьої категорій держслужбовців лише 14% жінок. Середньомісячна зарплата у жінок у галузях економіки на 30% менша, ніж у чоловіків. Серед науковців майже однакова кількість чоловіків і жінок, але серед кандидатів наук жінок лише 40%, а серед докторів наук - лише 19%.

За прогнозами експертів, пенсії жінок через 20-30 років становитимуть 40-45% пенсій чоловіків, враховуючи, що зарплата жінок на 30% нижче за зарплату чоловіків.

В той же час, за даними Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, тривалість життя чоловіків в Україні на 12 років менша, ніж жінок. Згідно із дослідженнями, в останні роки зростає розрив у показниках смертності чоловіків, які проживають в сільській та міській місцевостях, спостерігається тенденція до втрати генофонду нації через алкоголізм.

Фото Т.Михальнюка