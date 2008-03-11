Президент помилував 110 засуджених
16:59, 11 березня 2008Права людини
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Задоволено 251 клопотання
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні підписав Указ про помилування 110 засуджених .
Як повідомили УНІАН у прес-служба глави держави з посиланням на Службу Секретаріату Президента України з питань помилування, при цьому задоволено 251 клопотання громадян та народних депутатів України.
Серед помилуваних осіб 20 жінок і 90 чоловіків. Із них - троє осіб похилого віку, 11 інвалідів, 1 учасник війни, 4 багатодітних, 92 особи молодого віку та інші.
Президент України з початку 2007 року підписав 2 укази про помилування 216 осіб. Із них 147 засудженим основну міру покарання скорочено, 69 засуджених від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання звільнено.
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