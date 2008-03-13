Евакуація машин у Києві ще трохи побуде законною

Спільний наказ Головного управління транспорту Київської міської державної адміністрації та Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у м. Києві про примусову евакуацію автомобілів вважатиметься нечинним з дня його виключення з державного реєстру нормативно-правових актів через 15 днів після скасування Мін‘юстом рішення про державну реєстрацію та після опублікування в «Офіційному віснику України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції.

У преc-cлужбі нагадали, що Мін’юст 11 березня скасував наказ від 18 грудня 2007 року № 83/167 «Про порядок застосування заходів впливу до водіїв, що порушили правила дорожнього руху та встановлені у м.Києві Правила благоустрою території, паркування транспортних засобів, тиші в громадських місцях, торгівлі на ринках у м.Києві”.

(Заступник міністра юстиції Андрій БОГДАН, посилаючись на рішення Мін’юсту про скасування наказу, зазначав, що евакуація транспортних засобів у столиці вважатиметься незаконною з 12 березня – УНІАН).

Сьогодні, 12 березня, Міністерство юстиції надіслало повідомлення про скасування рішення про державну реєстрацію наказу органам, що видали цей нормативно правовий акт.

Разом з тим, органи, які видали згаданий наказ, мають право протягом 10 днів після отримання рішення Мін‘юсту звернутися до Міністра юстиції із заявою про його перегляд з поданням додаткових матеріалів, що обґрунтовують потребу в такому перегляді. Зазначена заява розглядається протягом десяти календарних днів. Органи, які видали згаданий наказ, мають також право оскаржити рішення Мін‘юсту в судовому порядку.

У висновку про скасування спільного наказу Міністерство юстиції зазначає, що відповідно до статті 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Разом з тим, вказаний наказ обмежує можливість власників транспортних засобів користування ними.

Крім того, згідно зі статтею 319 Цивільного кодексу України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд і має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Діяльність власника може бути обмежена чи припинена або власника може бути зобов’язано допустити до користування його майном інших осіб лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Затверджені наказом заходи впливу на водіїв фактично встановлюють відповідальність водіїв за порушення правил зупинки і стоянки транспортних засобів. Проте засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них визначаються виключно законами (стаття 92 Конституції України), і на сьогодні Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлена відповідальність водіїв за порушення правил зупинки і стоянки, що відповідно до частини другої статті 122 цього Кодексу являє собою попередження або накладення штрафу.

Вилучення транспортного засобу передбачено частиною четвертою статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення при вчиненні порушень, передбачених частиною другою статті 2061 цього Кодексу (обладнання власниками або водіями транспортних засобів спеціально прихованими або замаскованими місцями, які використовуються для перевезення нелегальних мігрантів).

Таким чином, зазначеним суб’єктам нормотворення не надано повноважень на врегулювання вищезазначених питань.

Рішення про скасування вказаного наказу видане Міністерством юстиції на підставі викладеного висновку, а також відповідно до підпункту „г” пункту 17 «Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер», підпункту 4.5 пункту 4 та абзацу другого пункту 5 «Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру».