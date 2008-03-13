Луценко: за вбивством біженця з Африки стоїть велика організація скінхедів

Співробітники київської міліції затримали неповнолітнього, який підозрюється у вбивстві громадянина Сьєра-Леоне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на питання журналістів.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлено, що цей неповнолітній належить до групи скінхедів, члени якої направили його «на бойове хрещення».

Як зазначив міністр, затриманий дає покази, у тому числі щодо інших учасників організації, до якої він належить.

Водночас, Ю.ЛУЦЕНКО поінформував, що на сьогодні міліцією встановлено наявність у Києві понад півтисячі членів такої організації. Однак при цьому він зауважив: «Це не означає, що всі вони є потенційними вбивцями», але додав, що ці особи у подальшому перебуватимуть під пильною увагою міліції.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 8 березня було вбито біженця зі Сьєра-Леоне 1968 року народження. Тіло з численними ножовими пораненнями і травмою голови було знайдено в Оболонському районі.

Слідчі органи міліції порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство).