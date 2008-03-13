Ющенко пояснив прикордонникам, що робити з нелегальними мігрантами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на важливості підписання угод про реадмісію з Російською Федерацією, Білоруссю та Молдовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час відкриття Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби.

«Мені здається, що сьогодні ми дуже близькі до підписання такої угоди – вона формально вже розроблена з РФ. Хотілось би, щоб подібні кроки були зроблені з Молдовою і Білоруссю», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що за умови підписання таких угод Україна зможе адекватно відповідати на виклики, пов’язані з нелегальною міграцією.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Міністерство закордонних справ України активно проводить роботу в цьому напрямку.

Він повідомив, що минулого року на території України було затримано більш як 30 тис. незаконних мігрантів.

За словами Президента, після підписання угоди про реадмісію з ЄС, були зняті всі проблемні питання нелегальної міграції на західному кордоні, але це питання залишається дуже актуальним на східному.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україні необхідно вийти на такі правові зобов’язання, щоб мати можливість здійснювати екстрадицію незаконних мігрантів, що потрапили на її територію з сусідніх країн.